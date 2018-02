FGV: produtos agropecuários puxaram prévia do IGP-M As quedas menos intensas e as acelerações de preços no setor agropecuário puxaram a leve aceleração da segunda prévia do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de novembro. A inflação medida pelo indicador passou de 0,04% na segunda prévia de outubro para 0,09% na de novembro, informou hoje a Fundação Getúlio Vargas (FGV).