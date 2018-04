FGV: sinalizador da produção industrial de SP sobe 5,7% Após três recuos mensais consecutivos, a produção da indústria paulista referente a janeiro deve subir 5,7% no confronto com o mês anterior. É o que mostra o Sinalizador da Produção Industrial (SPI) de São Paulo, divulgado esta manhã pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em dezembro do ano passado, o sinalizador apresentou queda de 13,5% em comparação com novembro, na série com ajuste sazonal, enquanto a produção de São Paulo apresentou recuo de 14,9%, de acordo com dados regionais oficiais do IBGE. Na comparação com janeiro de 2008, o sinalizador registrou queda de 14,9%, variação muito próxima à verificada em dezembro, quando o indicador recuou 14,5% em relação a igual período de 2007. Mesmo com a evolução favorável em janeiro ante dezembro, a variação acumulada em 12 meses continua mostrando retração, devido aos resultados negativos do último trimestre do ano passado. Nos últimos de 12 meses até janeiro, o SPI registra alta de 3,1%. Até dezembro, a variação acumulava alta de 5,3%. Na série sem ajuste sazonal, o SPI teve aumento de 2% em janeiro na comparação com mês anterior, sendo que, em dezembro o sinalizador caiu 20,6% ante novembro, nessa mesma série. O objetivo do indicador, elaborado por meio de parceria entre a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a AES Eletropaulo, é antecipar as tendências da atividade industrial no Estado de São Paulo.