FGV: uso da capacidade instalada vai a 79,8% em julho

Na série sem ajuste sazonal, o nível de utilização de capacidade da indústria em julho também foi de 79,8%, o maior desde dezembro do ano passado, quando o Nuci sem o ajuste estava em 80,6%. O Nuci faz parte da pesquisa de Sondagem da Indústria de Transformação da FGV, que na edição deste mês anunciou a sétima alta consecutiva do Índice de Confiança da Indústria (ICI) em relação ao mês anterior. Desta vez, a alta foi de 6,2% em julho, na comparação com junho. O ICI de julho ficou em 99,4 pontos.

Revisão

A FGV revisou de 4,8% para 4,6% o Índice de Confiança da Indústria (ICI) de junho, na comparação com maio, na série com ajuste sazonal. Nessa série, o nível do ICI de junho foi revisto de 93,8 pontos para 93,6 pontos. Os componentes do ICI de junho também foram revisados. O Índice de Situação Atual de junho foi revisto de 97,2 pontos para 97,3 pontos e o Índice de Expectativas foi de 90,3 para 90,0 pontos.