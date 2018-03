FGV vai mudar cálculo da inflação medida pelo IPA

"O novo indicador será mais fiel à realidade do produtor industrial e agropecuário", afirma o coordenador de Análises Econômicas da FGV, Salomão Quadros. Ele explica que o novo IPA, que terá nome oficial de Índice de Preços ao Produtor Amplo e manterá a mesma sigla, não vai incluir nos preços dos cerca de 350 produtos pesquisados os impostos de valor adicionado, como Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), nem o frete.

Vagner Ardeo, vice-diretor do Ibre, ressalta que a mudança de foco na coleta dos preços ocorre para acompanhar a evolução da economia. "O atacado perdeu ao longo do tempo importância nas negociações entre as empresas. Trata-se de uma evolução conceitual", diz. Segundo Quadros, as mudanças não provocam alterações nem para mais nem para menos na série histórica do indicador. "O IPA mede variação, não nível de preços", ressalta. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.