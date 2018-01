FGV/RJ: Inflação de abril foi de 0,13% A inflação de abril foi de 0,13%, segundo o IGP-DI divulgado hoje pela FGV/RJ - Fundação Getúlio Vargas. O índice foi 0,05 ponto percentual inferior ao de março, seguindo tendências de outros índices que também estão registrando menor aceleração dos preços. O Índice Geral de Preços mede a variação de preços no mês fechado, entre os dias primeiro e último de cada período. Técnicos da Fundação explicam que o resultado mostra estabilidade dos preços. Além disso, não houve influência de choques sazonais, ou seja, o período não apresentou pressão inflacionária em função da época do ano. Um dos componentes do IGP-DI, o Índice de Preços no Atacado, fechou abril com queda de 0,02%, por conta do recuo dos preços (deflação) de 0,08% dos produtos agrícolas e da desaceleração dos reajustes dos preços industriais, que variaram 0,32%. Esta taxa ficou abaixo da de março, que foi de 0,60%. No varejo, a alta de 0,25% do IPC - Índice de Preços ao Consumidor - foi provocada pelos reajustes dos artigos de despesas diversas (0,69%), vestuário (0,63%), habitação (0,41%) e saúde e cuidados pessoais (0,37%).