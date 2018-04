FHC adia construção de hidrelétrica no Pará O presidente Fernando Henrique desistiu de dar início ao projeto de construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, com capacidade instalada prevista para 11 mil megawatts (MW). O recuo foi oficializado ontem, com a decisão do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) de adiar, para 30 de novembro deste ano, a entrega do projeto de implantação da usina. O projeto já estava três meses atrasado. Segundo o ministro de Minas e Energia, Francisco Gomide, "não há tempo para fazer o leilão". Ele disse que o adiamento permitirá o estudo melhor de duas propostas para a construção da usina, apresentadas pelo grupo responsável pelo projeto. A primeira idéia em análise será a de incluir Belo Monte entre os projetos de novas usinas que são leiloadas periodicamente pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Atualmente a idéia é de a Eletronorte tocar a obra. A segunda alternativa seria a de criar uma nova estatal apenas para preparar o projeto de construção da hidrelétrica. Essa empresa receberia a concessão para o empreendimento e quando o trabalho estivesse completo a empresa seria leiloada, para os interessados em tocar a obra. A estimativa é que a usina custará cerca de US$ 3,7 bilhões. O CNPE adiou também para a primeira quinzena de novembro a decisão sobre uma eventual retomada das obras da usina nuclear de Angra III. Segundo Gomide, ainda não está concluído um estudo dos ministério da Fazenda e do Planejamento sobre o modelo econômico-financeiro da usina. O governo federal decidiu centralizar e coordenar a importação de energia dos países vizinhos, inclusive a compra de combustíveis e de eletricidade. A decisão foi tomada pelo CNPE, que criou um grupo técnico exclusivo para estudar essa questão. Atualmente o País importa, entre outros, petróleo, gás natural e eletricidade, principalmente de países como Argentina, Bolívia e Venezuela. No caso da Bolívia, por exemplo, o ministro de Minas e Energia, Francisco Gomide, prevê que se intensifique o comércio do gás natural com o Brasil, principalmente com a mudança do governo. O grupo deverá estudar os acordos já assinados pelo Brasil e propor políticas específicas para o País nesse setor. As propostas deverão partir do pressuposto de que o Brasil é o principal mercado energético da região e deverão levar em conta a reciprocidade nas relações entre os países e a política do Brasil em relação a cada um deles, entre outros critérios.