FHC aumenta pensão acima do mínimo em 9,2% O presidente Fernando Henrique Cardoso assinou decreto elevando em até 9,2% o salário dos aposentados e pensionistas do INSS, que ganham acima de um salário mínimo. O reajuste vale a partir de primeiro de junho. O governo usou a variação do INPC, de junho do ano passado a maio deste ano, para definir o valor do reajuste. Foi concedido ainda um aumento real de 1,95% nestes salários. O reajuste não será, no entanto, igual para todos. Só quem já recebia em junho do ano passado, terá aumento integral. Para quem teve a aposentadoria ou pensão concedida a partir de julho, o aumento será proporcional, correspondente à variação do índice de correção entre o mês de concessão do benefício e maio deste ano. O menor índice é de 0,25%. Os pensionistas e aposentados que ganhavam o mínimo, já tiveram seus salários reajustados de R$ 180 para R$ 200.