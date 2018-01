FHC: Brasil não vai seguir Argentina Em entrevista à repórter Tânia Monteiro da Agência Estado, o presidente Fernando Henrique Cardoso disse que o Brasil não vai seguir a mesma fórmula da Argentina, ao se referir ao pacote econômico anunciado nesta semana pelo governo daquele país. "O Brasil já passou por tudo isso e saiu-se bem. Tivemos problemas graves, depois da crise da Rússia, em 1998. Apesar disso, a inflação foi pequena e o crescimento foi positivo, de um ponto", disse o presidente reafirmando que para este ano o governo espera um crescimento de 4%, com inflação baixa. Brasil apresenta situação mais estável do que a Argentina O sistema de câmbio flutuante adotado pelo Brasil no início do ano passado deixa o País menos vulnerável às oscilações do mercado internacional, de acordo com Flávio Bojikian, diretor de renda fixa do BankBoston. Isso porque as taxas oscilam de acordo com os movimentos de compradores e vendedores da moeda, que definem o valor do real. No caso da Argentina, a situação é diferente. O peso argentino tem paridade com o dólar, de um para um. Bojikian explica que isso faz com que os produtos daquele país fiquem mais caros, o que, na maioria das vezes, inibe as exportações. As oscilações do mercado internacional deixam a situação ainda pior. Com os juros norte-americanos em alta, o preço do dólar fica mais alto. O euro - moeda comum aos países europeus - também está desvalorizado. "Como a Europa é a principal importadora dos produtos argentinos, fica ainda mais difícil para a Argentina vender suas mercadorias. Com a balança comercial deficitária, a Argentina fica mais vulnerável às oscilações do mercado externo. Isso é resultado de uma maior dependência do capital externo", afirma Bojikian.