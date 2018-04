FHC cobra ajuda internacional à Argentina O presidente Fernando Henrique Cardoso reiterou hoje que a Argentina tem "importância central como parceiro estratégico do Brasil" e cobrou ajuda da comunidade financeira internacional ao país vizinho. Segundo o porta-voz Alexandre Parola, o presidente entende que a solução dos problemas enfrentados pela Argentina não se deve limitar aos esforços que a sociedade argentina já vem fazendo e confia em que o restabelececimento do diálogo produtivo que presidiu as relações da Argentina com a comunidade financeira internacional ao longo dos anos 90 será, agora, mais uma vez decisivo para que se encontrem as melhor es formas de rapidamente vencer os atuais desafios. O porta-voz disse que o presidente está empenhado no plano comercial na conclusão do acordo automotivo e estudando medidas destinadas a restabelecer os fluxos de comércio em níveis mais elevados. Até o momento, os fluxos de comércio bilaterais registram ao longo deste ano um superávit argentino de US$ 1 bilhão. O presidente observou, segundo o porta-voz, que isso, "certamente, se constitui em fator positivo" para economia argentina. Fernando Henrique reiterou ainda que a recuperação econômica da Argentina é fundamental para o fortalecimento do Mercosul. O porta-voz informou também que o presidente argentino Eduardo Duhalde tem mantido contato freqüente com Fernando Henrique e tem sempre demonstrado reconhecimento à ação solidária do Brasil.