FHC confia no acordo com FMI, diz deputado O presidente Fernando Henrique Cardoso está confiante quanto ao fechamento de novo acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), disse o líder do governo na Câmara, deputado Arnaldo Madeira (PSDB-SP). Ele esteve no Palácio Alvorada antes do almoço do presidente com o ministro-chefe da Casa Civil, Pedro Parente, e com os ministros da Fazenda, Pedro Malan, e do Planejamento, Guilherme Dias, além do presidente do Banco Central, Armínio Fraga. O líder disse que é possível que o almoço seja destinada a tratar desse assunto. Votações Quanto a votações no Congresso, Madeira relatou que o presidente reconheceu que terá dificuldades para aprovar matérias de interesse do governo no Congresso este ano. Diante disso, o deputado acredita que o governo poderá, se necessário, editar medidas provisórias para acabar com a cumulatividade da contribuição do PIS/Pasep e para alongamento da dívida, que seriam os principais pontos de uma minirreforma tributária, que o governo pretenderia ver aprovada ainda neste ano.