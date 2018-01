FHC deixa o setor energético "desarranjado", diz ministro O ministro das Minas e Energia, Francisco Gomide, disse nesta sexta-feira, no Rio, que o atual governo deixa o setor energético "desarranjado" e que fica para o governo que entra a missão de promover a reestruturação do setor. Gomide disse "No relatório que entregamos ao presidente Fernando Henrique Cardoso contendo o balanço do setor energético, identificamos pelo menos 33 problemas, para os quais fizemos recomendações ao futuro governo", disse num "discurso de mea culpa", como ele definiu. Para Gomide, entre os erros cometidos está a criação das agências reguladoras antes da composição do Conselho de Política Energética. "É natural que se tenha primeiro a política para depois haver a regulamentação", disse. Ele disse que o País passa hoje pelo menos cenário mundial em que ainda estão sendo definidos os limites entre o papel político e regulador dos órgãos governamentais. "Falta ao Brasil a vivência para distinguir entre a função política e regulatória. À agência cabe o papel de regulador, dentro de contexto legal", disse, se referindo às críticas feitas pela equipe de transição sobre a realização de uma nova rodada de licitação de blocos de exploração e produção de petróleo da Agência Nacional de Petróleo (ANP). Ele negou que o atual governo esteja sendo pressionado a suspender a licitação marcada pela ANP para o próximo ano. "Isso não existe", afirmou. O ministro participou do lançamento do Sistema de Informação de Geociências, que reunirá bancos de dados e de documentos disponíveis na Agência Nacional do Petróleo (ANP), Companhia de Pesquisa de Recursos Naturais (CPRM) e o Departamento Nacional de Produção Mineral. O sistema estará na Internet por meio de um portal para acesso a usuários cadastrados. O objetivo é integrar as informações que hoje vêm sendo mantidas pelos três órgãos e outras instituições governamentais.