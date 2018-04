FHC desembarca hoje em Montevidéu O presidente Fernando Henrique Cardoso desembarca hoje, às 14h20, em Montevidéu para uma visita oficial de apenas 26 horas e 40 minutos de duração ao Uruguai. Em sua comitiva, FHC traz cerca de 15 executivos e líderes empresariais com interesses em realizar investimentos no setor produtivo e financeiro do país vizinho. O presidente retorna ao Brasil amanhã, às 17 horas. Hoje, às 15h15, o presidente brasileiro terá uma reunião com o presidente do Uruguai, Jorge Batlle. Em seguida, depositará flores no monumento do General José Gervásio Artigas, o libertador do Uruguai. Às 16h45, Fernando Henrique terá uma reunião com o senador Luis Hierro López, presidente da Assembléia Geral, e participará de uma sessão solene em sua homenagem, na mesma Assembléia Geral do Poder Legislativo. Às 17h45, o presidente visitará a sede da Associação Latino-Americana de Integração (Aladi). Sua agenda do dia se encerra com um jantar oferecido por Batlle. Paralelamente à programação do presidente, os empresários brasileiros se reunirão com empresários uruguaios para discutir oportunidades de investimentos no Urugua . Entre os brasileiros estará o ex-ministro do Desenvolvimento, Alcides Tápias. Amanhã, o presidente abre sua agenda às 10 horas, recebendo políticos locais - Tabaré Vazquez, do Partido "Encuentro Progressista"; Luis Alberto Lacalle e o ex-presidente Julio María Sanguinetti. Às 13 horas, Fernando Henrique participa de almoço oferecido pela Associação de Dirigentes de Marketing. Às 15h30, encontra-se uma vez mais com o presidente Batlle e, às 16 horas, ambos assinarão atos bilaterais e darão entrevista coletiva. Em seguida, FHC parte para Brasília.