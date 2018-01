FHC: dificuldade em reduzir juros O presidente Fernando Henrique Cardoso reafirmou ontem que os juros não vão cair se as condições macroeconômicas não permitirem. Ele disse que o governo continuará enfrentando dificuldades para promover reduções, e que não tomará decisões demagógicas sobre o assunto, apurou reportagem de Rita Tavares. Fica então bem sinalizado que a anunciada trajetória de tendência de queda dos juros pode ter que esperar por um ajuste maior da economia real, e também, certamente, maior equilíbrio no mercado financeiro. Os limites reais de como está pensando o governo somente vamos conhecer no próximo dia 24, quando o Copom (Comitê de Política Monetária), vai definir o novo patamar de juros. O presidente também criticou a influência da Nasdaq - bolsa eletrônica dos Estados Unidos - no mercado brasileiro. Na sua opinião, os investidores deveriam antes verificar o desempenho da economia brasileira. De fato, os fundamentos da economia brasileira estão melhores - destaque para os gastos públicos, que estão caindo, a menor taxa de inflação e também a recuperação econômica. Mas uma pressão forte no câmbio, e eventual alta de juros para segurar a cotação do dólar, podem acabar com este equilíbrio frágil. Os investidores, portanto, olham a Nasdaq porque ela pesa de fato no futuro do Brasil, de forma indireta - como fonte de pressão no dólar e nos juros -, mas pesa. Não é apenas uma questão de boa vontade.