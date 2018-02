FHC discute apoio à Argentina com ministros O presidente Fernando Henrique Cardoso vai se reunir hoje à tarde com os ministros da área econômica para discutir novas formas de apoio à Argentina e o fortalecimento do Mercosul. O encontro está marcado para as 16 horas. Participarão da reunião os ministros da Fazenda,, Pedro Malan; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral; das Relações Exteriores, Celso Lafer; e da Agricultura, Pratini de Moraes. A reunião é preparatória para a viagem de Fernando Henrique a Argentina, no próximo domingo.Leia o especial