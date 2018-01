FHC diz que Mercosul é uma ´organização falsa´ O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse na quinta-feira que o Mercosul é uma "organização falsa". "Cada novo encontro (do bloco) destrói a integração, com o Brasil fazendo concessões para a Argentina", disse FHC, ao comentar a inserção brasileira no cenário global. O ex-presidente participou de um seminário promovido pelo centro de pesquisas Americas Society/Council das Americas, em Nova York. Ao comentar a inserção brasileira no cenário global, FHC disse que o Brasil está "perdendo terreno nas negociações comerciais." "Os Estados Unidos estão fechando acordos bilaterais por toda parte e o Brasil está ficando isolado", afirmou. ´Retórica de integração´ De acordo com o ex-presidente, em termos de retórica, a América Latina hoje se divide em duas esferas distintas, com o México, Colômbia, Peru e Chile adotando políticas mais pragmáticas de integração global. Ele acrescentou que por outro lado, os governos da Venezuela, Cuba, Bolívia, e em alguma medida também os do Brasil e da Argentina ?insistem numa retórica de integração regional.? As declarações são feitas em um momento em que se especula no Itamaraty sobre uma possível mudança da política externa brasileira, com maior ênfase para as relações do Brasil com regiões ricas, como a União Européia e com os Estados Unidos. O ministro de Relações Exteriores, Celso Amorim, tem negado as especulações e dito que o principal foco do Itamaraty continuará sendo as relações Sul-Sul, entre países em desenvolvimento.