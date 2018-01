FHC diz que não há motivo para mercado desconfiar de Lula O presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou, após a reunião de Cúpula do Mercosul, que o mercado não tem motivo para desconfiar da política econômica do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. "O presidente Lula e a sua equipe de transição têm dado declarações, as mais coerentes como que ele disse que faria antes das eleições, a respeito dos nossos contratos e do acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Portanto, não há razão que justifique qualquer desconfiança por parte do mercado financeiro quanto ao modo de como o novo governo vai encarar essas questões", afirmou. Segundo ele, as especulações do mercado mostram os momentos difíceis que o mundo está atravessando e que mesmo havendo um forte apoio financeiro e uma declaração nítida de que as políticas econômicas serão responsáveis, sempre fica a dúvida. "Isso é impossível de contestar e simplesmente ajuda a especulação", afirmou. Referindo-se ao discurso que fez nesta manhã, na abertura da reunião de Cúpula do Mercosul, o presidente Fernando Henrique Cardoso reafirmou que nem mesmo as instituições mais fortes no sistema internacional têm sido suficientemente reconhecidas como capazes para dar tranquilidade nos momentos de turbulência, em razão dos diferentes interesses financeiros. Nesse sentido, explicou o presidente, nem mesmo os recursos concedidos ao Brasil pelo FMI, Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvinento foram suficientes para acalmar o mercado. Fernando Henrique disse que tem certeza de que tanto o Brasil quanto os países sul-americanos conseguirão conter as especulações. "Como temos sido maiores do que a crise, superamos todas. E aqui não se trata de crise mas apenas de soluço financeiro. E soluço a gente sabe como tratar", concluiu. Para ler o índice de notícias sobre a transição e a Presidência, clique aqui.