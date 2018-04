FHC diz que percepção da economia é que está em crise O presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou hoje, em discurso para empresários uruguaios, que a economia brasileira não está em crise. "É a percepção da economia que está em crise," disse, acrescentando que a instabilidade nos mercados é fruto de uma dissonância cognitiva . "As pessoas não percebem o que está se passando. Há efetivamente defasagem entre o que se passa e o que se informa e se percebe que está passando", afirmou. O presidente insistiu em apontar dados que considerou relevante da economia brasileira e que não são apreendidos pelos mercados e, em especial, pelas agências avaliadoras de risco do País tais como a descoberta de novas reservas de petróleo pela Petrobrás, a fusão de duas siderúrgicas brasileiras com companhias estrangeiras, a safra recorde de grãos e o resultado positivo da balança comercial. De acordo com o presidente, apesar de tudo isto, o risco do Brasil ultrapassou 2 mil pontos e o País acabou sendo comparado com economias africanas. "Isso guarda razão com a realidade? Se guarda, creio que eu perdi a razão porque não a vejo", afirmou. Fernando Henrique fez, uma avaliação sobre as origens da crise. Ele mostrou que, no início do século XX, as crises eram resultados de desequilíbrio entre a produção e o consumo. Agora, no entanto, o presidente disse que não poderia encarar a economia brasileira como uma economia em crise. O presidente ressaltou que nunca, nem mesmo no período de moratória da dívida externa, houve um freio tão forte nas linhas de crédito para o País. Segundo Fernando Henrique, a partir do momento em que os mecanismos de financiamento se tornaram internacionais, os agentes antecipam dificuldades "com base em percepções equivocadas e freiam os processos de financiamento". E acrescentou: "então, eles induzem as crises. Eles falam de moratória quando ninguém fala nisso e a situação efetiva não leva a isto". O presidente disse que o Brasil conta com reservas líquidas de US$ 23 bilhões e que a dívida pública externa, que era de US$ 94 bilhões em 1994, hoje é de US$ 92 bilhões. Fernando Henrique ressaltou que o Banco Central não está enfrentando problemas para emitir bônus. Portanto, afirmou, não há problemas para enfrentar os débitos que vencem este ano. "Então, de onde vem a angústia? Da cabeça das pessoas, da imaginação ou, para ser mais educado, das expectativas". Segundo ele, quando os mesmos mercados não podem fazer uma análise racional pelo ângulo econômico, justificam a instabilidade pela via eleitoral, lançando suspeitas de que o próximo presidente não honraria a dívida. Para ele, diante deste cenário não existe outra alternativa para os líderes políticos se não se comprometer em honrar os contratos e manter a estabilidade econômica. "Hoje em dia, não há mais margem de manobra, a não ser a credibilidade. Não há margem de manobra para afrouxar a política monetária porque o povo também não aceita a inflação como solução para as dificuldades momentâneas. Tem de haver metas inflacionárias". No entender do presidente, nesse ambiente de percepções equivocadas e de falta de racionalidade, o elemento da razão será o fator político, referindo-se a presença do Estado e dos compromissos das lideranças políticas.