FHC e Batlle assinam acordo de livre circulação de bens O presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente do Uruguai, Jorge Batlle, assinam na tarde de hoje um acordo que permite a livre circulação de bens, serviços e de mão-de-obra nas cidades-gêmeas das fronteiras entre os dois países. Segundo o embaixador Antonino Gonçalves, diretor-geral do Departamento das Américas do Itamaraty, este acordo definirá o marco legal para uma realidade que já existe na região de fronteira. Antonino disse que a intenção do governo brasileiro será fazer deste acordo um embrião de um projeto que permita o mesmo tratamento ao Mercosul ampliado, ou seja, nas fronteiras entre o Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Bolívia. O acordo permitirá a livre circulação de mercadorias, serviços e trabalhadores em uma faixa limite de 20 quilômetros na fronteira do Uruguai com o Brasil, e irá beneficiar cidades gêmeas de Rivera-Santana do Livramento, Chuy-Chuí, Artigas-Guaraí e Rio Branco-Jaguarão. Os presidentes também assinarão acordo de cooperação na área técnica e entre as academias diplomáticas dos dois países - o Instituto Artigas e o Instituto Rio Branco. Neste momento, o presidente Fernando Henrique está recebendo os principais líderes políticos do Uruguai. Às 13 horas, ele participa de almoço oferecido pela Associação de Dirigentes de Marketing do Uruguai. Em seguida, Fernando Henrique terá um novo encontro com o presidente Batlle e ambos darão entrevista coletiva. A partida do presidente para Brasília está prevista para as 17 horas.