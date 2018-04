FHC quer acalmar mercado falando com candidatos O presidente Fernando Henrique Cardoso quer conversar o mais rapidamente possível, de preferência entre hoje e amanhã, com os principais candidatos à Presidência da República, para acalmar o mercado, de acordo com informação colhida pela Agência Estado no Palácio do Planalto. Segundo essas informações, todos os candidatos já aceitaram conversar com o presidente. Os contatos com as assessorias dos candidatos estão sendo feitos pelo ministro-chefe da Casa Civil, Pedro Parente. O que o governo quer é obter dos candidatos declarações positivas ao acordo fechado na semana passada pelo governo brasileiro com o FMI.