FHC tenta explicar aumento da dívida pública O presidente Fernando Henrique Cardoso tentou explicar hoje as causas do aumento da dívida pública em seu governo, que atingiu em julho 61,9% do PIB. "Meu governo reconheceu dívidas preexistentes que estavam nas mãos dos bancos e que eram de Estados ou ´esqueletos´ que ninguém reconhecia e que já estavam minando a credibilidade do País", afirmou, em discurso, após a entrega do prêmio Eco, conferido pela Câmara Americana de Comércio ao banco Itaú, em São Paulo. De acordo com o presidente, o governo colocou à prova de todos as dívidas que existiam e justamente por serem vultosas, essa dívidas elevam as taxas de juros e contribuem para a própria expansão. "Mas não foram dívidas derivadas de um impulso gastador e irresponsável do governo central", disse. O presidente alertou que o futuro governo não poderá ter um impulso gastador porque a lei de responsabilidade fiscal transforma em crime o uso de recursos, quando não há meio para mobilizá-los. A partir desta lei, lembrou o presidente, nenhum governo poderá mais passar a conta para o sucessor. "Eu sei como isso é importante porque recebi uma conta imensa de antecessores", disse. "E hoje pago esta conta. Mas pago com satisfação, feliz, porque acho que organizamos a dívida e mostramos qual é a situação real do País".