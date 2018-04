FHC vai ao Uruguai prometendo investimentos O presidente Fernando Henrique Cardoso desembarca nesta terça-feira no Uruguai para uma visita oficial que terá, em paralelo, o objetivo de costurar investimentos brasileiros no setor produtivo e financeiro naquele país e de comprometê-lo com o reforço do Mercosul. A toque de caixa, o Itamaraty convidou cerca de 15 executivos e líderes de associações empresariais do País para acompanhar o presidente e agendou encontros e rodadas de negócios com os líderes das principais companhias e bancos uruguaios. Segundo o embaixador Mário Vilalva, diretor-geral do departamento de promoção comercial do Itamaraty, a iniciativa do presidente tem dois focos. O primeiro é começar o ambicioso projeto do governo de internacionalização da empresa brasileira pelos sócios do Mercosul. Empresas como a Petrobrás já saíram às ?compras? na Argentina. Agora, o governo pretende incentivar o caminho para o Uruguai. O estímulo a essa fórmula será dado pelo possível financiamento dos projetos das companhias do País no exterior pelo BNDES. O segundo foco será aproveitar a oportunidade dada pela conjuntura econômica uruguaia. Debilitadas pela desvalorização da moeda local, pelo elevado grau de endividamento e pela crise financeira, as empresas uruguaias estão à procura de injeção de capital ? seja por meio da venda, da formação de joint-ventures ou da parceira para a promoção comercial em países fora do Mercosul. Ambas as vias, na avaliação do governo, deverão ligar setor produtivo e financeiro uruguaio ao brasileiro e assim garantir um maior compromisso do país vizinho com o Mercosul. Essa lógica deverá ficar clara no discurso que Fernando Henrique fará quarta-feira durante almoço organizado pela Associação dos Dirigentes de Marketing. ?O suporte financeiro do BNDES será vital na estratégia de internacionalização da empresa brasileira, que começará pelo nosso espaço econômico, que é o Mercosul?, afirmou Vilalva. ?Se compramos empresas argentinas, por que agora não podemos comprar empresas uruguaias? Em 1999, quando houve a desvalorização do real, foram os argentinos que compraram empresas brasileiras?. Para alguns casos, já existem claros negócios em vista. Um deles é a abertura de licitação, pelo governo uruguaio, para a reforma do aeroporto de Montevidéu e a concessão da operação por 20 anos. Outro negócio será a privatização de todas as rodovias do País. Uma terceira oportunidade vem da crise financeira, que levou à suspensão e até mesmo à liquidação de bancos. Em sua comitiva, FHC incluiu um executivo especialmente interessado nesses temas ? o ex-ministro do Desenvolvimento Alcides Tápias, que hoje integra o conselho de empreiteiras e que mantém forte influência no setor bancário. Leite Na quarta-feira, o Itamaraty promove o encontro entre representantes da Comissão Nacional da Pecuária Leiteira e da uruguaia Cooperativa Nacional de Produtores Leiteiros para a discussão da solução pacífica a uma pendência que se arrasta há quatro anos. A Secretaria de Comércio Exterior mantém o Uruguai entre os países investigados por dumping na exportação de leite ao Brasil. Como alternativa à aplicação de uma sobretaxa antidumping preventiva, há dois anos, o governo incentivou um acordo de preços mínimos entre os dois setores privados, que ainda está vigente. Mas o processo de investigação ainda continua. ?Não podemos retirar o Uruguai do processo porque, senão, os outros países investigados pedirão o mesmo tratamento?, disse o embaixador. A idéia de trazer empresários brasileiros ?às compras? a Montevidéu partiu do próprio presidente do Uruguai, Jorge Batlle. Ao convidar FHC a visitar seu país, no início do ano, Batlle sugeriu que trouxesse uma missão empresarial.