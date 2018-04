FHC veta dois pontos da MP do setor elétrico O presidente Fernando Henrique Cardoso vetou dois trechos da Medida Provisória do setor elétrico, aprovada na semana passada no Congresso. Os vetos impedem que a Comercializadora de Energia Elétrica Emergencial (CEEE) contrate energia das indústrias com tensão igual ou superior a 138 kV, o que inclui a maioria siderúrgicas. Essas indústrias, em situações de crise energética, reduziriam a produção e liberariam para o mercado a energia que seria consumida, antes mesmo da utilização da energia produzida pelas usinas emergenciais contratadas para evitar racionamentos futuros. Em contrapartida, pagariam apenas 2,9% de aumento nas tarifas pelo seguro-apagão. Com a decisão, elas pagarão 7,9%, o mesmo porcentual cobrado de todo o setor industrial. Esse reajuste extraordinário de tarifas está em vigor desde janeiro e foi determinado para pagar a operação das usinas emergenciais. Segundo a mensagem presidencial contendo os vetos, publicada no Diário Oficial, a possibilidade de contratar energia das siderúrgicas foi vetada porque "haveria um aumento de encargos dos consumidores em geral, com transferência de renda para uma classe específica de consumo industrial". O texto com as razões do veto diz que, pela regra de formação de preços no mercado atacadista, a energia gerada pela usinas emergenciais seria vendida a um preço não inferior ao custo variável de produção. "Desse modo, o eventual acionamento das usinas térmicas emergenciais não traria encargos adicionais aos consumidores". A mensagem considera ainda que a "operacionalização é complexa" devido à quantidade de energia a ser contratada e o número de indústrias com as quais seriam feitos os contratos.