Fiador pode perder único bem em ação judicial Entre as garantias locatícias, a fiança é uma das formas mais usadas. O negócio baseia-se na confiança, já que o fiador assume todas as responsabilidades em caso de inadimplência do locatário. Ou seja, se ele estiver inadimplente, quem paga sua dívida, no caso de uma ação judicial, é o fiador. Mas, na verdade, quando assina o contrato, o fiador espera que tudo corra bem durante o período de locação e não imagina ser prejudicado, risco que deve levar em conta antes de entrar no negócio. Mas é importante ponderar se vale a pena. Para a advogada especializada em direito imobiliário, Joyce Markovits, do escritório Stahl Advogados, ser fiador de alguém é um risco muito grande, afinal quem dá seu bem em garantia está em situação desfavorável no negócio. "É necessário saber onde se pisa.", alerta. Do contrário, se o aluguel não for pago, o fiador pode perder o bem que deu em garantia. E, se este for o único imóvel - chamado bem de família -, corre o risco de nem ter onde morar, caso não possua outras garantias, como carro e dinheiro em espécie, suficientes para cobrir o débito. Penhora de bem de família em fiança é exceção Segundo o advogado José Eduardo Tavolieri, esta é uma das exceções em que o bem de família - único imóvel do proprietário e, normalmente, onde ele mora - pode ser penhorado. "É uma questão lógica que foi decidida desta forma para evitar a má-fé. A impenhorabilidade do bem de família é incontestável, exceto se o proprietário abrir mão desta segurança." Ele entende que, ao nomear o bem de família como objeto de garantia, o fiador não pode ter o benefício da Lei nº 8.009/90, que define a impenhorabilidade deste bem e lista os casos de exceção. "Isto seria uma postura de má-fé, afinal ele sabia do risco de ficar sem o imóvel." Um conselho para evitar problemas futuros, de acordo com Joyce, é não dar em garantia o bem de família - especialmente se for único. Ou ter outras garantias que possam cobrir a dívida se houver ação judicial. "O fiador precisa ter subsídios para bancar a fiança, como dinheiro em espécie ou um carro, e não perder seu único bem."