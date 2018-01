Fiasco do discurso do senador ajuda e dólar cai Depois do fiasco do discurso do senador Almeida Lima (PDT-SE), que prometia comprovar a ligação de José Dirceu com o escândalo que envolve seu ex-assessor Waldomiro Diniz, mas limitou-se a apresentar fatos já conhecidos, o mercado de câmbio voltou a zerar o risco político. Com isso, o dólar encerrou a tarde de ontem abaixo de R$ 2,90, mais uma vez, e recuou ainda mais na manhã de hoje. Logo após a abertura, caía 0,31%, cotado a R$ 2,883; às 10h40, caía 0,59%, a R$ 2,875. A expectativa é de que .encerrado o ajuste à retomada da tranqüilidade com relação ao cenário político, o fluxo de recursos volte a comandar os negócios, o que deve ocorrer ainda pela manhã. E a avaliação é de que esse fluxo tende a ser positivo. Veja a cotação do dólar.