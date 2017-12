Fiat, Ford, BMW e Ferrari convocam recall

Quatro novos recalls foram anunciados ontem no Brasil. O maior deles, da Fiat, envolve 62,3 mil unidades dos modelos Grand Siena e Fiorino ano modelo 2014. A empresa identificou riscos de o volante se desprender da coluna de direção.

Só neste ano, até ontem, o Procon de São Paulo registrou 63 campanhas de recall envolvendo 1,152 milhão de veículos (dos quais 56.188 são motocicletas e triciclos)

O número de veículos envolvidos é 43,7% maior que o do mesmo período do ano passado, quando foram feitas 46 campanhas para 801,8 mil veículos. Desse total, 7.776 eram motos e triciclos.

A Ford convocou, ontem, 14.730 unidades do Fusion 2011 e 2012 (fabricados no México) para corrigir defeito no sistema de direção elétrica.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A BMW identificou falhas no cinto de segurança e faz recall para 51 unidades dos modelos 328 GTM, 428 Gran Coupé e M3 Sedan fabricados de setembro a dezembro de 2014.

Airbag. Já a convocação mundial de 2,6 mil esportivos da Ferrari tem três unidades no Brasil. O problema que levou a essa convocação é no airbag fabricado pela empresa japonesa Takata, envolvida no maior recall já ocorrido na história, que envolve 53 milhões de veículos em diversos países desde 2008.

A Via Itália, importadora oficial da Ferrari no País, informou ontem que apenas um dos modelos está em posse de cliente. "Os outros dois ainda fazem parte do estoque e serão devidamente reparados antes que sejam comercializados", informou a empresa em comunicado.

Modelos da Ferrari vendidos no País custam atualmente entre R$ 1,85 milhão e R$ 3,5 milhões.