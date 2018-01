Fiat abre 1.200 vagas em Minas e vai funcionar 24 horas A Fiat anunciou a contratação de 1.200 empregados para a fábrica de Betim (MG). A partir do próximo ano, a linha de montagem vai funcionar 24 horas, com a criação de um terceiro turno de trabalho. A montadora, líder de vendas no mercado brasileiro, tem planos de produzir 600 mil carros, 50 mil a mais em relação a este ano. O volume ficará próximo do recorde de 1997, quando a Fiat produziu 619 mil veículos. Depois daquele ano, a empresa passou a operar em dois turnos. Com as contratações, a produção diária passará de 2.200 para 2.500 unidades, atingindo o limite da capacidade. A partir daí, a montadora poderá retomar a produção na fábrica de Córdoba, na Argentina, que deixou de produzir automóveis em 2000 e atualmente só faz motores e transmissões. As primeiras 120 contratações ocorrerão este mês e as demais, nas próximas semanas, segundo informou o presidente da montadora, Cledorvino Belini, em encontro, na quinta-feira, com o governador de Minas Gerais, Aécio Neves. Também participou da reunião o vice-presidente do conselho de administração da Fiat na Itália, John Elkann. Ao todo, a fábrica vai empregar 10.200 pessoas. Este ano, a Fiat já havia feito outras 500 contratações. A Volkswagen, ao contrário, está encolhendo seu quadro de pessoal e este ano negociou com os sindicatos de metalúrgicos a dispensa de cerca de 1.500 trabalhadores na fábrica de São Bernardo do Campo e de 160 em Taubaté, ambas no Estado de São Paulo. Até o fim de 2008, a Volks deve cortar cerca de 6 mil postos, 25% do quadro atual. A General Motors também reduziu vagas em São José dos Campos (SP), mas contratou em Gravataí (RS). Na indústria automobilística como um todo, o nível de emprego está diminuindo. Em novembro, 537 vagas foram fechadas. O setor empregava, até novembro, 106,7 mil funcionários, número que será ainda menor quando forem computados os cortes da Volks. Liderança Até novembro, a Fiat vendeu no mercado interno 417,7 mil veículos, garantindo participação de 24,2% no mercado total, que inclui caminhões e ônibus, segmentos em que a montadora italiana não atua. Entre as três maiores, a Volks vendeu 390,8 mil (22,7% de participação) e a GM, 365,5 mil (21,2%). Cerca de 20% da produção serão exportados, participação que não caiu, apesar de todas as reclamações da indústria em relação ao câmbio valorizados. A Fiat vai investir R$ 3 bilhões no Brasil no período de 2006 a 2008. Entre os próximos lançamentos da marca está a nova versão do Palio, com desenho reestilizado. Nos planos para 2008 - que a empresa tenta manter em segredo - está a produção de um carro totalmente novo, provavelmente a versão sedã do Grande Punto, modelo de grande sucesso na Europa. Outra novidade deve ser a reestilização do Mille, que tem mais de 20 anos, mas resiste no mercado por ser o mais barato no País. Na lista dos mais vendidos está em quarto lugar, atrás de Gol, Palio e Celta.