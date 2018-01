Fiat anuncia contratação de 300 trabalhadores A Fiat anunciou ontem a contratação de 300 trabalhadores para o quadro permanente de seus funcionários, que sobe para 11.500 pessoas. Com isso, vai ampliar a produção de 1700 para 1740 veículos ao dia em sua fábrica de Betim (MG). De acordo com a montadora, a prioridade é efetivar o pessoal que estava operando em regime temporário. O aumento das vendas no varejo em maio é visto pela montadora como uma confirmação da retomada econômica, ainda que gradual no mercado interno. Além disso, o maior volume de exportações é considerado um fator muito positivo. No mês passado, a Fiat vendeu 26.861 automóveis no varejo, garantindo 28,5% de participação nas vendas totais. A Volkswagen, tradicional líder de mercado, acabou ocupando a segunda colocação nesse segmento com vendas de 25.905 unidades e 27,5% de participação. A Volkswagen também pode anunciar contratações nos próximos dias.