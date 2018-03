Fiat anuncia contratação de 350 pessoas para janeiro A Fiat Automóveis e o Sindicato dos Metalúrgicos de Betim, Igarapé e São Joaquim de Bicas fecharam hoje um acordo, pelo qual a fabricante de automóveis e a Fiat Power Train (FPT) irão contratar 350 funcionários até o fim de janeiro. Após a conclusão das admissões, as estimativas do sindicato são de que o número de funcionários empregados pela fabricante voltará aos níveis pré-crise. "O acordo recompõe parte dos empregos perdidos no período de outubro do ano passado a março de 2009", diz o presidente do sindicato, Marcelino da Rocha.