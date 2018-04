Fiat anuncia joint venture na China O Grupo Fiat anunciou ontem uma joint venture meio a meio com o Guangzhou Automobile Group, da China, para fabricar carros e motores destinados ao mercado chinês. É a mais recente jogada da montadora italiana com o objetivo de se expandir para além do seu mercado doméstico. As empresas anunciaram que vão construir uma fábrica de 700 mil metros quadrados em Changsha, na província de Hunan, a um custo de mais de US$ 556 milhões, com o objetivo de começar a produção em 2011. Assim que for concluída a primeira fase de desenvolvimento, o empreendimento terá a capacidade para produzir 140 mil carros e 220 mil motores por ano. As empresas disseram que a capacidade produtiva da fábrica, que produzirá veículos de alta eficiência no consumo de combustível e baixa emissão de poluentes, poderá ser ampliada posteriormente para 250 mil carros e 300 mil motores anuais. Sergio Marchionne, presidente da Fiat, disse que as montadoras de todo o mundo estão envolvidas numa luta pela sobrevivência, e segundo ele apenas aquelas de escala e eficiência suficientes serão capazes de suportar a crise.