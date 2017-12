Fiat anuncia recall de 70 mil veículos vendidos no Brasil

A Fiat anunciou ontem, 21, o recall de 70.740 carros vendidos no Brasil nos últimos meses por conta de um problema no alternador. De acordo com um comunicado publicado no site da empresa, o defeito pode causar funcionamento irregular e até o desligamento do motor dos veículos.

No total, 13 modelos foram afetados em todas as suas versões: Fiat Bravo, Doblò, Doblò Furgão, Fiorino, Grand Siena, Idea, Linea, Novo Palio, Palio Fire, Palio Weekend, Siena, Strada e Uno, ano/modelo 2016 e 2017.

A Fiat Chrysler Automóveis (FCA), o nome da montadora, recomenda que os proprietários desses veículos deverão procurar das concessionárias da marca para análise e substituição gratuitas da peça, caso necessário.

O modelos mais afetado foi o Fiat Strada, com 28.935 unidades sob suspeita de falha, seguido do Grand Siena com 12.939 carros.

Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), é dever da fabricante alertar os consumidores sobre os riscos oferecidos por produtos com defeito. Além disso, também é direito do consumidor ser informado sobre todas as medidas a serem tomadas para resolver o problema.

O órgão também alerta que no caso específico de automóveis, tanto compradores que adquiriram o veículo em concessionárias ou compraram um carro de terceiros têm o direito ao reparo sem custo.