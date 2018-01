Fiat Chrysler tem prejuízo de € 299 milhões no 3º trimestre

NOVA YORK - A Fiat Chrysler Automobiles teve prejuízo de € 299 milhões no terceiro trimestre deste ano, comparado ao lucro de € 188 milhões no mesmo período do ano passado. A receita cresceu 17%, para € 27,47 bilhões. Após a divulgação do resultado, as ações da companhia chegaram a cair cerca de 5% na Bolsa de Milão.

A montadora afirmou que o resultado foi prejudicado por despesas extraordinárias com recall de veículos na América do Norte. Excluindo itens não recorrentes, o lucro líquido ajustado subiu 32%, para € 303 milhões, com o forte crescimento nos EUA contrabalançando resultados fracos no restante do mundo.

A dívida industrial líquida no fim de setembro era de € 7,8 bilhões, levemente menor do que o patamar do fim de junho.

A Fiat Chrysler confirmou as projeções para lucro, receita e dívida divulgadas três meses atrás, junto com o balanço do segundo trimestre. A companhia espera vender 4,8 milhões de veículos neste ano, mais que os 4,6 milhões vendidos no ano passado. A receita deve crescer 15%, para € 110 bilhões, e o lucro líquido ajustado deverá ficar em torno de € 1,2 bilhão.