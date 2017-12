Fiat contratará 200 empregados em Betim A Fiat Automóveis vai contratar 200 novos empregados ainda este mês para trabalhar na linha de produção em sua fábrica de Betim (MG). As vagas são resultado da recuperação do mercado automotivo brasileiro nos últimos três meses, informa a montadora. Em comunicado, o superintendente da Fiat Automóveis para a América Latina, Alberto Ghiglieno, ressalta que as contratações terão reflexo também na cadeia produtiva do setor. "A indústria automobilística tem um impacto muito forte na geração de empregos. Para cada emprego direto em uma montadora, outros sete são criados na cadeia produtiva, como em fornecedores e revendedores, e outros 13 novos postos de trabalho nos demais setores da economia, a partir do aumento da circulação de dinheiro, provocado pelos novos salários", diz Ghiglieno. A montadora destacou como um dos fatores que favoreceu o crescimento das vendas de automóveis a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), em três pontos porcentuais, em agosto deste ano. A medida, válida por três meses, foi prorrogada pelo governo, até fevereiro de 2004.