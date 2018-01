Fiat convoca donos de veículos para recall A Fiat Automóveis S/A divulgou um comunicado convocando os proprietários do Palio 1.0, Siena 1.0, Palio Weekend 1.0 e Pick-up Strada produzidos a partir de maio de 1998 - exceto todos os modelos da Nova Família Palio - a adicionarem um espaçador na base do cinto de segurança. Segundo a empresa, a operação envolverá um total de 320 mil veículos. O comunicado ressalta que os carros estão dentro dos "mais rígidos padrões europeus de segurança e até então não foram registrados quaisquer problemas com os clientes". A operação será gratuita, através da rede de concessionárias em todo País, a partir do próximo dia 6, válido por um período de 180 dias. Para maiores informações aos clientes, a Fiat estará colocando à disposição sua central de relacionamento, através do telefone 0800-991000, de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 18 horas. E veja nos links abaixo informações sobre o recall da General Motors.