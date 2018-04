Fiat decide produzir o Linea na Índia A joint venture da Fiat com a Tata Motors na Índia, a Fiat India Automobiles, disse que deu início à produção do modelo Linea e pretende apresentar o carro ao mercado indiano em dezembro. O Linea será sucedido pelo Grande Punto em 2009, informou a empresa. Os modelos serão produzidos numa fábrica em Ranjangaon, no Estado de Maharashtra, que tem capacidade para 200 mil unidades e 300 mil motores. A fábrica também produzirá modelos da Tata.