Fiat deve receber multa de US$ 105 mi nos EUA por falhas em recall

A Fiat Chrysler deve receber uma multa recorde de US$ 105 milhões nos EUA em função de falhas em processos de recall, segundo fontes. A Administração Nacional de Segurança no Tráfego de Rodovias deve multar a montadora ítalo-americana e designar um monitor independente para auditar os processos de recall por um longo período. Em alguns casos, a empresa vai recomprar os veículos envolvidos.

A Fiat deve assinar um acordo concordando com as penalidades. O anúncio formal pode ocorrer já nesta segunda-feira, 27. A montadora teria a possibilidade de resgatar parte das multas se certas condições forem atendidas, ainda de acordo com fontes. As punições estão relacionadas a mais de 20 processos de recall, envolvendo 11 milhões de veículos, incluindo da marca Jeep.

A empresa é acusada de diversas falhas, incluindo enganar e obstruir o trabalho das autoridades reguladoras; consertos inadequados e atrasados; e alertas incompletos aos proprietários.

O acordo ocorre poucos dias após as autoridades iniciarem uma investigação separada contra a Fiat, sobre o recall de veículos com possíveis falhas de segurança cibernética, após hackers terem conseguido assumir os controles de um Jeep em movimento. (Com informações da Dow Jones Newswires).