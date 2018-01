Fiat e Ford também financiam sem juros A Fiat Automóveis e a Ford começam hoje a financiar veículos em até 12 vezes sem juros, a exemplo do que fez a General Motors. A diferença é que apenas um modelo de cada marca, o Siena e o Fiesta, entrou na promoção. A promoção para o Siena vale até o fim do mês para os contratos com o Banco Fiat, com entrada de 30%. Para quem for comprar o Fiesta, a entrada é de 50%. Nos pagamentos até 18 meses para o Siena, a taxa mensal de juros será de 0,59%. Para quem for comprar o Fiesta, a entrada é de 50%. O Siena EX custa R$ 19.919,00. Na promoção, a entrada será de R$ 5.975,70 (30%) e as parcelas de R$ 1.171,46 (imposto já incluído). A Fiat informou que vai manter juros promocionais de 0,99% ao mês na compra financiada do Palio Young e Palio EX. Desde ontem, a General Motors está financiando em 12 vezes sem juros todos os carros novos da marca, com entrada mínima de 35%. Esta decisão de subsidiar as taxas de juros reflete a queda nas vendas de veículos no País e a elevação dos estoques nos últimos meses. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, o total o estoque nas fábricas e nas concessionárias já ultrapassa 200 mil unidades.