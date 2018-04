Fiat e GM fazem promoção de juro zero A Fiat Automóveis inicia hoje uma promoção de financiamento de veículos com juro zero em até 12 meses. Válida para toda a rede Fiat do País, a promoção vai atingir toda a linha de veículos e contará com descontos que poderão chegar a R$ 2.500,00, segundo informou a Assessoria de Imprensa da montadora. O financiamento com juro zero será praticado em parcelamentos de até 12 meses, com uma entrada de 50% na compra do Mille Fire e o Palio Young e 65% para os demais modelos (exceto Ducato). A promoção vai até o próximo dia 18. GM também tem juros zero A GM anunciou a promoção Chevrolet Zero com Juros Zero para toda a linha Chevrolet com financiamento do banco da montadora A campanha, que foi lançada pela primeira vez no fim do ano passado, é inspirada numa ação realizada pela GM no mercado norte-americano. O financiamento dos carros da marca terão juros zero para os planos com entrada de 50% e o restante em 12 parcelas. Cuidados com promoções O consumidor deve ficar atento às promoções que oferecem juros zero, pois as taxas de juros podem estar embutidas nas parcelas do financiamento. A principal recomendação é que o consumidor, antes de fechar o negócio, questione o preço do produto à vista. É este valor que deve ser usado na hora do cálculo do financiamento sem juros. Caso o valor para o parcelamento seja maior, a promoção de juros zero não está sendo cumprida. No final do ano passado o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), ligado ao Ministério da Justiça, notificou as quatro maiores montadoras do País - Fiat, GM, Ford e Volkswagen - para prestar esclarecimentos sobre as campanhas de financiamento de veículos que anunciam taxas de juros zero. A medida tinha por objetivo verificar se os juros já não estariam embutidos na promoção de venda das concessionárias.