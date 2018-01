Fiat e GM reduzem juros O Banco Fiat reduziu a taxa mensal de juros de 2,29% para 1,99% nos financiamentos para compra do Palio EX (duas e quatro portas) em até 48 meses com entrada mínima de R$ 990,00. A taxa de 1,99% continua valendo para financiamentos dos outros veículos da marca com prazo de até 12 meses e entrada mínima de 15%. Há duas semanas, os bancos ligados às principais montadoras elevaram as taxas de juros em 0,2 ponto porcentual em média. No dia 15, a taxa mensal do Banco Fiat passou de 1,99% para 2,09% no parcelamento entre 13 e 24 meses; para 2,19% nos planos com prazo entre 25 e 36 meses e para 2,29% nos financiamentos em 42 e 28 meses - todos com entrada mínima de 15%. Já o Banco General Motors também anunciou hoje que vai manter até o dia 1º de junho a taxa mensal de 1,99% para os financiamentos de veículos da marca com prazo de até 24 meses e 20% de entrada. No último dia 10, a instituição aumentou as taxas praticadas no parcelamento em mais de 24 meses. A taxa mensal passou de 1,99% para 2,29% no financiamento em até 36 meses e para 2,39% nos planos em até 48 meses.