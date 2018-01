Fiat estuda aliança ou venda da Magneti Marelli O grupo italiano Fiat SpA anunciou que está estudando opções estratégicas para sua subsidiária Magneti Marelli, da área de autopeças. Entre as opções em estudo estão a fusão com outra empresa do setor e a venda da empresa. O executivo-chefe da Fiat, Paolo Canterella, disse que a busca de uma opção estratégica para a Magneti Marelli "está em linha com nossa estratégia de focalizar e reforçar nossa atividade principal" (automóveis, caminhões, máquinas agrícolas e serviços na área automotiva). "A receita que poderia resultar da operação seria destinada a reforçar a atividade principal e melhorar a posição financeira da Fiat", afirmou Cantarella. As informações são da Dow Jones.