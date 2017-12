Fiat lança furgão Ducato no Brasil A Fiat espera aumentar sua participação de 9% para 15% em 2001 no mercado de furgões grandes no Brasil, com o lançamento do Ducato brasileiro. O veículo será o primeiro do segmento fabricado no País, no complexo industrial da Iveco Fiat, em Sete Lagoas, Minas Gerais. A Iveco aposta no lançamento do Daily brasileiro para obter uma participação de 35% no segmento de caminhões leves (entre 3,5t e 5t). Os dois modelos são importados atualmente da Itália e serão comercializados no mercado brasileiro a partir da próxima semana. O Ducato terá preços entre R$ 43,4 mil e R$ 52,6 mil. O Daily custa entre R$ 43 mil e R$ 66 mil. Com o lançamento do Ducato, a Fiat espera também obter crescimento no segmento de veículos comerciais leves. De janeiro a outubro, a montadora aumentou suas vendas no segmento em 43%, com a comercialização de 30,8 mil incluindo a picape Strada.