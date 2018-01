Fiat lança plano de capitalização A Fiat lançou hoje, durante o 21º Salão Internacional do Automóvel, o programa "Meu Primeiro Fiat", um plano de capitalização para a compra programada do primeiro carro zero quilômetro. A intenção da Fiat, que fez uma parceria com a Sul América Capitalização para realizar este programa, é atingir o público jovem a partir de seus pais com base no costume que algumas famílias têm de premiar os filhos quando estes ingressam na faculdade. A expectativa da montadora é vender entre 20 mil e 40 mil títulos do programa por ano. Como o cliente poderá escolher prazos de 18, 24, 36, 50 ou 60 meses com mensalidade mínima de R$ 178,44, o início do pagamento, segundo a empresa, "poderá ocorrer um bom tempo antes que o filho ingresse na faculdade ou complete 18 anos, por exemplo". Ao final do plano, a montadora devolve um bônus de até 11% do valor do resgate no momento da compra do carro. A correção do valor capitalizado será anual, calculada com base no IGPM mais TR. Um incentivo que tem o objetivo de atrair os clientes para o novo sistema de vendas é o sorteio do "Mesadão Legal", com oito chances de sorteio por mês, pela Loteria Federal. Os ganhos correspondem aos valores das contribuições mensais.