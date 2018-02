Fiat lidera vendas de automóveis em dezembro A Fiat foi a líder de vendas nos segmentos de automóveis e comerciais leves em dezembro de 2007, com participação de 25,94% do mercado, segundo dados divulgados hoje pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). A Volkswagen e a GM aparecem em segundo e terceiro lugar, respectivamente, com 22,97% e 21,29%. A Ford ficou em quarto lugar no ranking da entidade, com participação de 10,55% em dezembro. Honda, Peugeot e Renault vieram na seqüência, com fatias de 3,66%, 3,36% e 3,14%, respectivamente. O Gol (VW) foi o automóvel mais vendido no último mês do ano, com um total de 24.031 unidades, seguido pelo Palio (Fiat), com 19.491 unidades, e o Corsa Sedan (GM), com 12.868 unidades. No segmento de comerciais leves, a EcoSport (Ford) foi o modelo mais vendido, com 5.383 veículos, seguido pelo Strada (Fiat) e pela picape S-10 (GM), com 5.102 e 2.682 unidades cada.