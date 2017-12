Fiat mantém liderança no Brasil em 2003 A Fiat Automóveis fechou o ano na liderança do mercado brasileiro pelo terceiro ano consecutivo, com um total de 341.025 automóveis e comerciais leves vendidos, o que corresponde a 25,3% do total de carros emplacados no País em 2003. A montadora italiana consolidou vantagem de 7.563 veículos sobre a segunda colocada, a General Motors. A Fiat lidera também o segmento de automóveis com motores de 1.0 litro, com os modelos Palio e Mille, e no segmento de picapes compactas, com a Fiat Strada. Em 2003, a Fiat lançou o Novo Palio e a multivan Doblò Adventure.