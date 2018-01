Fiat parcela em 10 meses com juros zero A Fiat estendeu a promoção de parcelamento sem juros para toda a linha de veículos da marca, com exceção da a linha de furgões e vans Ducato. Com início hoje, a campanha de vendas vai permitir a compra dos carros novos em até 10 meses com taxa de juro zero. Além disso, os veículos terão descontos de até R$ 2 mil. O financiamento sem juros será praticado até o dia 19, nos planos com entrada mínima de 30%. Nos planos de 24 meses, com entrada de 50%, a taxa praticada será de 0,89% ao mês. Há também a opção de entrada mínima de 10% e juros de 1,99% ao mês para o parcelamento em até 30 meses ou de taxa de 2,45% nos financiamentos em até 50 meses. Orientações ao consumidor O consumidor deve desconfiar das promoções que oferecem juros zero no parcelamento da compra. Muitas vezes as taxas estão embutidas no valor do bem. A principal recomendação é que o consumidor faça uma pesquisa de preços, a fim de conseguir o valor mais baixo para pagamento à vista. Depois disso, tentar conseguir um desconto para o pagamento à vista. Se a concessionária reduzir o preço do bem, é este valor que deve ser parcelado, já que a promoção é o parcelamento sem juros do preço à vista. As promoções de parcelamento com taxa de juros zero são mais freqüentes nas compras de roupas, calçados e eletrodomésticos. E, nestes casos, a inclusão dos juros no valor do bem antes do parcelamento é mais freqüente e o consumidor deve redobrar seus cuidados.