Fibra e Icatu lançam novos PGBLs O grupo Fibra em parceria com a Icatu Hartford está lançando no mercado dois novos Planos Geradores de Benefícios Livres (PGBLs): o Fibra PGBL Renda Fixa e Fibra PGBL Composto. O primeiro vai investir basicamente em títulos públicos e o segundo terá até 30% dos recursos aplicados em renda variável. Isso significa que se o cenário for negativo, a carteira poderá diminuir o número de operações no mercado acionário. Na prática essa porcentagem de exposição em bolsa deve ficar entre 25% e 30%. Nos dois produtos, a aplicação mínima inicial é de R$ 15 mil, com movimentações posteriores de R$ 500. A taxa de administração é de 0,38% e a taxa de carregamento é de 2% sobre as contribuições. Os produtos serão geridos e distribuídos pelo Grupo Fibra. A Icatu Hartford será a seguradora responsável pela administração do plano.