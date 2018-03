Fibria emitirá US$1 bi em bônus para melhorar perfil da dívida A Fibria, maior produtora mundial de celulose de eucalipto, pretende captar cerca de 1 bilhão de dólares com a emissão de bônus no exterior para o pré-pagamento de dívidas da Aracruz com derivativos, informou nesta sexta-feira a agência de classificação de risco Moody's.