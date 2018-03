'Fico até receoso com tanto otimismo', diz Mantega O ministro da Fazenda, Guido Mantega, foi recebido hoje à noite na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), em evento que contou com apresentação da Orquestra Bachiana Jovem Sesi-SP. Para uma plateia repleta de empresários, o ministro ressaltou que o Brasil saiu mais forte da crise do que quando entrou e reafirmou que o País já está retomando uma rota consistente de expansão, com inflação sobre controle e previsão de crescimento de 5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2010.