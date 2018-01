Ficou mais difícil administrar a dívida

O estoque da dívida pública aumentou 0,78% em julho, de R$ 2,583 trilhões para R$ 2,603 trilhões, por conta da incorporação de juros de R$ 29,5 bilhões. Sem os juros, a dívida teria diminuído, pois as emissões de R$ 51,2 bilhões foram inferiores aos resgates de R$ 71 bilhões.

A dívida passou a ter custos mais elevados e prazos mais curtos. O custo médio do estoque acumulado em 12 meses aumentou de 11,84% em dezembro para 14,31% em junho e 14,99% em julho. Além do impacto da alta da Selic, a desvalorização do real provocou a elevação para 50% ao ano do custo da dívida de R$ 128,7 bilhões em moeda estrangeira. A composição também piorou, pois a parcela que vence em 12 meses passou de 21,19% em junho para 22,44% em julho.

Para atender os aplicadores, o Tesouro emitiu, em termos líquidos, R$ 10,5 bilhões a mais em títulos com taxa flutuante (ou seja, corrigidos pela Selic) e R$ 32,5 bilhões a menos em papéis prefixados, os preferidos pelos administradores. Houve também emissão líquida de R$ 5,2 bilhões em papéis corrigidos pela inflação.

O rebaixamento da classificação brasileira pela agência Standard & Poor’s e a perspectiva de revisão do rating do País pela agência Fitch deverão afetar o mercado de papéis públicos, por menos que as autoridades queiram admitir.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Será mais difícil reduzir o custo da colocação de títulos – em contraste com a expectativa generalizada de queda da taxa de inflação em 2016 – e alongar mais os prazos, facilitando a gestão futura da dívida. O governo pretendia fazer uma nova emissão de papéis no mercado global, mas parece esperar por um momento mais favorável. De fato, também os mercados internacionais têm operado com enorme volatilidade, em decorrência das incertezas quanto à China e do temor quanto ao mercado acionário americano, após um período de alta eufórica.