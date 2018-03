Fidel e Chávez não vêm à Unctad. Lula já chegou Os presidentes de Cuba, Fidel Castro, e da Venezuela, Hugo Chávez, que teriam encontros com Lula na XI Unctad, a Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento, cancelaram suas participacões no evento. No caso de Chávez, a justificativa foi a proximidade do referendo popular no País. A diplomacia cubana não explicou os motivos do cancelamento da presença de Fidel. O presidente Luiz Inacio Lula da Silva já está no Anhembi, em São Paulo, para a cerimônia de abertura da sessão inaugural. A cerimônia, prevista para começar às 9h, já está atrasada. Lula está acompanhado dos ministros Celso Amorim, Luiz Fernando Furlan, Guido Mantega, Walfrido Mares Guia, Luiz Gushiken, Luiz Dulci e Jacques Wagner. Ainda são aguardadas as presenças de Antonio Palocci e Eduardo Campos. Gushiken confirmou que Lula enfatizará em seu discurso a necessidade de expansão das relações comerciais entre os países em desenvolvimento. "O presidente Lula certamente tem hoje o reconhecimento das lideranças do mundo inteiro como homem que busca introduzir a temática da pobreza na pauta de todos os países e busca também fazer com que a geografia comercial do mundo mude um pouco em benefício dos países em desenvolvimento", afirmou. Além de Lula, participam da cerimônia o governador Geraldo Alckmin, a prefeita Marta Suplicy, e secretário-geral da Unctad, Rubens Ricupero, e o secretário-geral da ONU, Kofi-Annan.