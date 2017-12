Fidel é o 7º governante mais rico do mundo, segundo a Forbes A revista americana especializada em economia Forbes classificou o presidente cubano Fidel Castro o sétimo governante mais rico do mundo, com uma fortuna calculada em US$ 900 milhões, segundo informam fontes da publicação. A lista, integrada pelos dez presidentes ou soberanos mais ricos do planeta, é encabeçada pelo rei da Arábia Saudita, Abdullah Bin Abdelaziz, que possui uma fortuna estimada em US$ 21 bilhões, de acordo com a Forbes. Em seguida, aparecem na lista o sultão do Brunei, Hassanal Bolkiah, com US$ 20 bilhões; o presidente dos Emirados Árabes Unidos, o xeque Khalifa bin Zayed Al-Nahyan, com US$ 19 bilhões, e o emir de Dubai, Mohamad bin Rachid al-Maktoum, com US$ 14 bilhões. O único representante da África é o presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, que ocupa o oitavo posto com US$ 600 milhões. Fidel Castro é o único latino-americano ranqueado. Segundo os pesquisadores da revista, a fortuna do presidente Castro cresceu enormemente nos últimos anos, já que em 2003 eram atribuídas a ele apenas riquezas da ordem de US$ 110 milhões. Dois anos depois, esse valor subiu para US$ 550 milhões, cinco vezes mais. "Infâmia" Em artigo publicado em 2005, a revista explicava a fortuna de Castro como resultado do lucro obtido por meio de uma "rede de negócios de titularidade pública". Entre as operações mais lucrativas, a Forbes citava o Palácio de Convenções, o centro de convenções construído perto de Havana, o conglomerado varejista Cimex e a Medicuba, empresa que comercializa vacinas e outros componentes farmacêuticos produzidos em Cuba. A publicação deste artigo provocou uma dura resposta por parte do governo cubano e do próprio líder cubano, que disseram que tomariam ações legais contra o que consideravam uma "infâmia". Ranking da Forbes 1) Rei Abdullah Bin Abdelaziz, Arábia Saudita - US$ 21 bilhões 2) Sultão Hassanal Bolkiah, Brunei - US$ 20 bilhões 3) Xeque Jalifa Bin Zayed al-Nahyan, E. Árabes - US$ 19 bilhões 4) Xeque Mohamad ben Rashid Al-Maktoum, Dubai - US$ 14 bilhões 5) Príncipe Hans-Adam II, Liechtenstein - US$ 4 bilhões 6) Príncipe Alberto II, Mônaco - US$ 1 bilhão 7) Presidente Fidel Castro, Cuba - US$ 900 milhões 8) Presidente Teodoro Obiang, Guiné Equatorial US$ 600 milhões 9) Rainha Elizabeth II, Reino Unido US$ 500 milhões 10) Rainha Beatriz Wilhelmina Armgard, Holanda US$ 270 milhões